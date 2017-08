Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.



Atlanta (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von SunTrust Robinson Humphrey:Der Aktienanalyst Youssef Squali vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey empfiehlt die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) laut einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Internetsektor äußern die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey die Meinung, dass sich Investoren an den erhöhten Bewertungsniveaus nicht stören sollten, da noch viel Spielraum für weiteres Wachstum besteht. Die Durchdringung der globalen Wirtschaft durch das Internet sei noch in einer frühen Phase.Ungeachtet einer möglichen kurzfristigen Volatilität der Aktienkurse sollte die Kombination aus im Vergleich zu anderen Branchen überlegenen Wachstumsperspektiven, steigenden Margen und einer attraktiven Bewertung die Nachfrage nach Qualitätstiteln im Verlauf der Zeit stützen.Zu den Qualitätstiteln zählen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey auch die Aktien von Alphabet Inc. Das in 2016 zu beobachtende starke Wachstum im Bereich Onlinewerbung habe in 2017 bislang noch nicht nachgelassen. Marktführer wie Alphabet hätten ihren Aufstieg fortgesetzt. Analyst Youssef Squali schätzt. dass die globalen Ausgaben für Onlinewerbung in 2017 um 17,5% auf 169 Mrd. USD steigen könnten. Im kommenden Jahr könnte eine Annäherung an die Marke von 200 Mrd. USD erfolgen. Auf Fünfjahressicht werde im Durchschnitt von einem Zuwachs von 16,7% ausgegangen.