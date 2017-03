Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

844,93 USD +0,00% (01.03.2017, 15:08, vorbörslich)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.



(01.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Colin Sebastian von Robert W. Baird:Der Aktienanalyst Colin Sebastian vom Investmenthaus Robert W. Baird erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Die schon länger am Markt kursierende Spekulation habe sich mit der Ankündigung eines YouTube-Subskriptionsdienstes bewahrheitet. Damit trete Alphabet Inc. in direktere Konkurrenz zu Kabel- und Satellitennetzen und auch Amazon/Prime Instant Video sowie Netflix.Die Analysten von Robert W. Baird sind der Ansicht, dass Google/YouTube mit der großen Basis an aktiven Nutzern und Streaming-Möglichkeiten im Markt sehr gut aufgestellt sei.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird halten in ihrer Alphabet-Aktienanalyse am "outperform"-Rating fest sowie am Kursziel von 960,00 USD.XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:810,00 EUR +1,78% (01.03.2017, 14:58)Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:810,00 EUR +1,59% (01.03.2017, 15:08)