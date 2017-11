Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (28.11.2017/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Alphabet (ALP) wolle seine mitunter führende Position beim autonomen Fahren nicht verlieren und betreibe jetzt über seine Tochter Waymo in den USA eine erste Flotte von Robotertaxen im Projektbetrieb. Sowohl das Kartenmaterial, die benötigte Software als auch die Sensoren würden dabei von Waymo bzw. von weiteren Töchtern der ALP-Holding (wie z.B. Google) selbst stammen. Zudem unterhalte Alphabet Partnerschaften im Umfeld der Automobilbranche wie z.B. mit Fiat-Chrysler, VW, Avis und Lyft. In letzteres Unternehmen Lyft, einem in den USA tätigen Fahrdienstvermittler und damit Rivalen von Uber, habe Alphabet jüngst eine Mrd. USD investiert, um beim Betriebssystem des autonomen Fahren und deren Schnittstelle zum Kunden gegenüber Uber nicht ins Hintertreffen zu geraten.Die ALP-Tochter Deep Mind habe einen neuen Computer entwickelt, der sich das komplexe chinesische Spiel Go quasi selbst beigebracht habe. Dieser habe der für den besten menschlichen Go-Spieler schon unbezwingbaren Computer-Vorgängerversion in 100 Partien keine Chance gelassen. Damit sei ein weiterer Meilenstein bei der Entwicklung der KI erreicht worden. Laut PWC sei Alphabet mit 13,9 Mrd. USD Forschungsaufwand weltweit die Nr. 2 hinter Amazon (16,1 Mrd.). Dennoch ei der Kassenbestand zuletzt auf 101,1 Mrd. USD weiter angestiegen. Alphabet habe eine dominante Position bei der Internet-Werbung und eine umfangreiche Produktpalette. Trotz seines teils kostspieligen Innovations- und Expansionstempos erwirtschafte das Unternehmen hohe Mittelzuflüsse und besitze große Liquiditätsreserven.Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, stuft die in Anbetracht des hohen Wachstums günstige Aktie daher weiterhin mit "kaufen" ein und erhöht sein Peergroup basiertes Kursziel von 1.050 USD auf 1.260 USD. (Analyse vom 28.11.2017)XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:900,75 EUR +1,05% (28.11.2017, 14:18)