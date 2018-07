XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.081,99 EUR +4,66% (24.07.2018, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.084,28 EUR +4,61% (24.07.2018, 12:31)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.211,00 USD +1,10% (23.07.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (24.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Alphabet habe in Q2 die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Anzahl der von Internet-Nutzern angeklickten Werbung habe bei einem anhaltend hohen Wachstum von +58% gelegen. Den Rückgang der Anzeigen-Preise um -22% aufgrund der zunehmenden Nutzung von Mobilfunkgeräten habe Alphabet damit durch steigende Volumina wiederum deutlich überkompensieren können. Die Abgaben an Dritte für die Vermittlung der Google-Werbung seien überraschend auf ein geringeres Niveau gefallen. Andere Geschäftsfelder wie YouTube, der App-Store oder das Cloud-Geschäft hätten u.a. auch dank Investitionen in Content-Rechte und IT-Infrastruktur eine erwartet hohe Wachstumsdynamik gezeigt. Hier habe Alphabet jüngst in Konkurrenz zu Spotify und Apple den Musikdienstes YouTube Music Premium für 9,99 USD gestartet, der mit Werbung auch gratis zu nutzen sei.Im Segment "Other Bets", in dem Alphabet u.a. an der Erschließung neuer Geschäftsfelder wie dem autonomen Fahren arbeite, seien die Verluste höher als erwartet ausgefallen. Geringe operative Kosten hätten trotz hoher Investitionen und Aktienrückkäufen zu guten Mittelzuflüssen geführt. Der Kassenbestand sei aufgrund der EU-Strafe über 5,1 Mrd. USD leicht um 0,6 Mrd. USD auf 102,3 Mrd. USD gefallen. Alphabet gehe insbesondere im Cloud-Umfeld aber auch bei der Werbung von weiter steigenden Ausgaben und Investitionen aus.Die EU-Kommission habe Alphabet erneut eine Strafe u.a. wegen Marktmissbrauch mit Android durch zwingend vorinstallierten Google-Apps auferlegt. Alphabet müsse in 90 Tagen Abhilfe schaffen und habe Einspruch gegen das Urteil eingelegt. Alphabet habe eine dominante Position bei der Internet-Werbung und eine umfangreiche Produktpalette. Trotz seines teils kostspieligen Innovations- und Expansionstempos, welches Szymczak als Hauptrisiko ansehe, erwirtschafte das Unternehmen hohe Mittelzuflüsse und besitzt große Liquiditätsreserven.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: