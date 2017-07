Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

USD 969,03 (25.07.2017)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hält in einer Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) fest.Mit einem Umsatzanstieg in Q2 von 21,0% auf 26,01 (Vj.: 21,50) Mrd. USD habe Alphabet wieder über der Analysten-Erwartung von 25,32 Mrd. USD gelegen. Die gebildete Rückstellung für die Strafzahlung an die EU-Kommission in Höhe von 2,74 Mrd. USD habe aber die Ergebnisentwicklung belastet. Das berichtete Konzern-Nettoergebnis sei demnach um 27,7% auf 3,52 (Vj.: 4,88; Marktkonsens: 3,10) Mrd. USD gesunken bzw. auf bereinigter Basis deutlich um 28,4% y/y auf 6,26 Mrd. USD gestiegen. Alphabet habe die Strafzahlung der EU-Kommission - zumindest was die reine finanzielle Zahlung angehe - somit in Q2 gut verarbeitet.Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 reduziert (30,32 (alt: 32,93) USD) und für 2018 leicht erhöht (38,92 (alt: 38,24) USD). Weiterhin sehe er die langfristigen Perspektiven von Alphabet sehr positiv. Einem deutlichen Aufwärtspotenzial des Wertpapiers stehe jedoch die relativ hohe Bewertung entgegen.Börsenplätze Alphabet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:834,70 EUR +0,37% (26.07.2017, 11:14)