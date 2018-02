Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

858,26 EUR +0,36% (08.02.2018, 09:36)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.048,58 USD -2,96% (07.02.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (08.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Nach einer langen Rally sei es zuletzt bei der Alphabet-Aktie zu einer großen Abwärtskurslücke (1.169 USD zu 1.131 USD) gekommen. Oftmals leite eine solche Abrisskante - gerade bei der Dynamik des vorangegangenen Aufwärtsimpulses - eine Korrektur ein. Deshalb erscheine es den Analysten aktuell hilfreich, mögliche Rückzugslinien für den Technologietitel herauszuarbeiten.In diesem Zusammenhang sei zunächst einmal die Haltezone aus einem Fibonacci-Level (1.066 USD) und der 90-TagesLinie (akt. bei 1.061 USD) zu nennen. Abgerundet werde die auf diesem Niveau entstehende Kumulationszone durch die 50%-Korrektur des letzten Hausseimpulses von Juli 2017 bis Januar 2018 (1.057 USD). Darunter sollten Anleger den Basisaufwärtstrend seit Juni 2016 (akt. bei 1.021 USD) im Blick haben. Die angeführte Trendlinie markiere den Auftakt zu dem horizontalen Auffangbereich aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 1.000 USD, der zusätzlich durch die 200-Tage-Glättung (akt. bei 1.002 USD) verstärkt werde. Spätestens diese Bastion sollte die Alphabet-Aktie in Zukunft verteidigen, um ernsthaften charttechnischen Schaden zu verhindern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:856,00 EUR -1,89% (08.02.2018, 09:08)