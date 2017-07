Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley (04.07.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hält in einer Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) fest.Die Alphabet-Tochter Google müsse 2,42 Mrd. an die EU zahlen, weil die Suchmaschine eigene Dienste bevorzugt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Google erwäge einen Einspruch gegen die Entscheidung, womit sich das Verfahren noch mehrere Jahre hinziehen sollte. Dabei sei weniger die Höhe der Strafzahlung problematisch für Google, sondern vielmehr die Folgen für das Geschäftsmodell. Zudem stünden noch zwei weitere Verfahren bei der EU-Kommission aus. Friebel halte indes an seinen Prognosen fest.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Alphabet-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 1.000 USD bekräftigt. (Analyse vom 04.07.2017)