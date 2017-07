Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.



Mountain ViewMinneapolis (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Samuel Kemp von Piper Jaffray:Der Aktienanalyst Samuel Kemp vom Investmenthaus Piper Jaffray rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Die von der EU ausgesprochenen Strafen hätten nur begrenzte Auswirkungen auf Google, so die Analysten von Piper Jaffray. Weitere Strafen und operative Restriktionen würden wahrscheinlich folgen, vermutlich aber nur mit geringen finanziellen Konsequenzen.Bis Jahresende könnten sich pro Aktie Belastungen von 10 bis 17 USD ergeben. Am Kursziel für die Alphabet-Aktie von 1.050,00 USD werde festgehalten.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray bestätigen in ihrer Alphabet-Aktienanalyse das "overweight"-Rating.