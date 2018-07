Kursziel

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1,350,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Heather Bellini 19.07.2018 23:06:52 1,330,00 Outperform Credit Suisse - 16.07.2018 1,350,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 16.07.2018 1,360,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 13.07.2018 1,350,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 13.07.2018 1,400,00 Buy Nomura Mark Kelley 11.07.2018 1,285,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 10.07.2018 1,410,00 Buy Société Générale Christophe Cherblanc 06.07.2018 1,250,00 Kaufen Morgan Stanley Brian Nowak 28.06.2018 1,360,00 Buy Aegis Capital - 17.05.2018 1,260,00 Kaufen LBBW Ralph Szymczak 15.05.2018 1,250,00 Buy MoffettNathanson Michael Nathanson 02.05.2018 1,234,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. - 25.04.2018 1,100,00 Market perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 25.04.2018 1,160,00 Halten Independent Research Markus Friebel 25.04.2018 1,230,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 25.04.2018 1,285,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 24.04.2018 970,00 Hold Pivotal Research Group - 24.04.2018 1,225,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 24.04.2018 1,350,00 Overweight Piper Jaffray Samuel Kemp 24.04.2018 1,360,00 Buy UBS Eric Sheridan 24.04.2018

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (20.07.2018/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) vor Bekanntgabe der Q2-Quartalszahlen zu? 1.410,00 Euro oder 970,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. wird am 23. Juli die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der französischen Großbank Société Générale: Analyst Christophe Cherblanc hat das Kursziel von 1.320 auf 1.410 US-Dollar erhöht und die "buy"-Bewertung bestätigt. Die Google-Mutter sei einer der sichereren Mega-Onlinewerte, schrieb Cherblanc in einer am 6. Juli vorliegenden Studie.Eine der niedrigsten Kursprognosen stammt dagegen von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 1.200 auf 1.250 US-Dollar angehoben und das Rating auf "overweight" belassen. Analyst Brian Nowak rechne kurzfristig zwar mit einer im Vergleich zu den Markterwartungen durchwachsenen Entwicklung des Internetkonzerns, bleibe langfristig aber sehr positiv gestimmt. Das Werbegeschäft der Suchmaschinen-Tochter Google laufe weiterhin rund, schrieb Nowak in einer 28. Juni vorliegenden Studie. Auch daher habe er seine Gewinnerwartungen für 2020 angehoben.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" sieht bei der Alphabet-Aktie ein langfristiges Zukunftspotenzial und rät in einer Analyse vom 12. Juli dabei zu bleiben. Investoren würden sich gerne mehr Einblick in die einzelnen Firmen und Forschungsprojekte wünschen, denn was treibe die Kurse mehr als eine technologische Zukunftsfantasie. Der interne Spin-off von Loon und Wing zeigt den Anlegern, dass neben Nest, Verily, Calico, Waymo, Deep Mind zwei weitere Alphabet-Töchter das Potenzial besitzen, zukünftig zu den Gesamterlösen beizutragen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: