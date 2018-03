Kursziel

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.200,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 27.02.2018 1.300,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 20.02.2018 1.130,00 Halten Independent Research Markus Friebel 06.02.2018 1.330,00 Overweight Barclays Ross Sandler 05.02.2018 1.285,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 02.02.2018 1.150,00 Hold Stifel, Nicolaus & Co. - 02.02.2018 1.360,00 Kaufen Jefferies & Company Brent Thill 02.02.2018 1.300,00 Overweight Atlantic Equities James Cordwell 02.02.2018 1.200,00 Hold Morningstar Ali Mogharabi 02.02.2018 1.350,00 Buy B. Riley FBR - 02.02.2018 1.400,00 Kaufen Credit Suisse Stephen Ju 02.02.2018 1.330,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 02.02.2018 1.350,00 Overweight Piper Jaffray Samuel Kemp 02.02.2018 1.260,00 Kaufen LBBW Ralph Szymczak 02.02.2018

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.400,00 Euro oder 1.130,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 1. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 präsentiert.Wie der Aktienanalyse der LBBW vom 2. Februar zu entnehmen ist, traf Alphabet im 4. Quartal knapp die Prognosen des Marktes. Die Anzahl der von Internet-Nutzern angeklickten Werbung habe bei einem anhaltend hohen Wachstum von 43% gelegen. Die von der eigenen (Google-)Seite ausgehenden Zugriffe seien dabei mit +48% ebenfalls hoch ausgefallen. Den moderateren Rückgang der Anzeigen-Preise um 14% aufgrund der zunehmenden Nutzung von Mobilfunkgeräten habe Alphabet damit durch steigende Volumina deutlich überkompensieren können. Die Abgaben an Dritte (wie z.B. Apple) für die Vermittlung der Google-Werbung seien jedoch erneut auf ein höheres Niveau gestiegen, was laut Alphabet aber nicht so bleiben solle. Andere Geschäftsfelder wie YouTube, der App-Store oder das Cloud-Geschäft hätten mit +38% eine anhaltend hohe Wachstumsdynamik gezeigt.Im Segment "Other Bets", in dem Alphabet u.a. an der Erschließung neuer Geschäftsfelder wie dem autonomen Fahren arbeite, seien die Verluste geringer ausgefallen. Die operativen Kosten seien höher gewesen und hätten trotz hohen Investitionen und Aktienrückkäufen zu guten Mittelzuflüssen geführt. Der Kassenbestand sei um 1,8 Mrd. USD auf 101,9 Mrd. USD angestiegen. Aufgrund der US-Steuerreform sei eine einmalige Abschreibung über 9,9 Mrd. USD angefallen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Schweizer Bank Credit Suisse. Analyst Stephen Ju hat das Kursziel nach Zahlen zum vierten Quartal von 1.350 auf 1.400 USD erhöht und das Rating auf "outperform" belassen. Der Nettoumsatz habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am 2. Februar vorliegenden Studie. Die Gewinnkennziffern des Internetkonzerns seien aber schwächer als erwartet ausgefallen. Das neue Kursziel reflektiere seine Erwartung eines stärkeren Wachstums der Cloud-Aktivitäten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: