Allzeithoch bei S&P 500 rückt langsam wieder in Sichtweite - Preisrally am Ölmarkt kurzfristig gestoppt

Auch am heutigen Tag sei mit Impulsen zu rechnen. Diese kämen zwar nicht von der Makroseite - hier seien erst zum Ende der Handelswoche wieder wichtige Daten zu erwarten - sondern würden vielmehr fundamentaler Natur entsprechen. Nachdem die US-Berichtssaison letzte Woche traditionellerweise mit den Banken ihren Anfang genommen habe und der gestrige Montag unternehmensdatenseitig meist schwächer sei, starte Corporate America heute richtig durch. Auf der Agenda stünden dabei unter anderem die Zahlenwerke des Konsumgüter-Riesen Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG), des Streaminganbieters Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) sowie des Pharmakonzerns Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ).



Die asiatischen Börsen würden freundlich in den Dienstag starten und mehrheitlich mit deutlichen Aufschlägen handeln. Die vorbörslichen Indikationen für Europa würden auf einen Handelsstart im Bereich der Vortagesschlusskurse hindeuten.



Bei den Rohstoffen sei die Preisrally am Ölmarkt kurzfristig gestoppt worden. Auch der Goldpreis habe gestern schwächer tendiert. Heute Morgen würden beide jedoch bereits wieder mit positivem Vorzeichen handeln. In der Kryptoökonomie stelle der heutige Handelstag einen geschichtsträchtigen Moment dar, bilde der US-Handelsauftakt doch den Startpunkt für den ersten Bitcoin-Futures-ETF an einer traditionellen Börse. Kryptoenthusiasten würden darin einen Durchbruch am Markt für Cyberwährungen mit einer starken Signalwirkung sehen. Der Bitcoin habe in Erwartung dessen bereits die letzten Tage kräftig zugelegt und handele weiterhin im Bereich von USD 62.000. (19.10.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Weder schwache Daten aus China noch steigende Renditen am Anleihenmarkt konnten die US-Aktienbörsen am gestrigen Handelstag stoppen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der breite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe somit den vierten Tag in Folge zugelegt und habe damit nicht nur den höchsten Stand seit rund einem Monat erreicht, sondern auch das Allzeithoch von Anfang September rücke langsam wieder in Sichtweite. Auch der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich deutlich fester präsentiert, wobei Tech-Werte im Allgemeinen zu den größten Tagesgewinnern gezählt hätten. Die europäischen Börsen seien von den schwachen Vorgaben aus China eingangs deutlich mehr beeindruckt gewesen, hätten ihre Verluste im Tagesverlauf aber reduzieren können. Im Sog des Optimismus aus Übersee habe so mancher Index am alten Kontinent vermocht im außerbörslichen Handel sogar noch ins positive Terrain zu drehen.