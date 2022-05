Börsenplätze Ally Financial-Aktie:



Ally Financial Inc. (ISIN: US02005N1000, WKN: A1W2MF, Ticker-Symbol: GMZ, NYSE-Symbol: ALLY) ist ein digitales Finanzdienstleistungsunternehmen, das Finanzprodukte für Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Autofinanzierungen, Versicherungen, Hypothekenfinanzierungen und Unternehmensfinanzierungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ally Financial-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ally Financial Inc. (ISIN: US02005N1000, WKN: A1W2MF, Ticker-Symbol: GMZ, NYSE-Symbol: ALLY) zu kaufen.Warren Buffett habe in den letzten Quartalen wieder ordentlich investiert. Zuvor sei seine Holding Berksihre Hathaway längere Zeit vor allem durch einen hohen Cashberg aufgefallen. Nun finde der Altmeister offenbar reihenweise lukrative Anlagemöglichkeiten. Auch bei diesem Titel habe er jüngst zugegriffen.Für rund 390 Millionen Dollar habe Berkshire Aktien der Onlinebank Ally Financial gekauft. Gefallen dürfte Buffett, dass der Marktführer bei Autofinanzierungen in den USA nur mit einem KGV von 5 bewertet sei. Das sei der niedrigste Wert in der Branche, die Analysten 2022 im Durchschnitt mit einem KGV von 8 bewerten würden. Historisch gesehen sei die Aktie ebenfalls günstig, denn im Schnitt der letzten zehn Jahre sei das Papier mit einem KGV von 10 gehandelt worden.Ally sei eine reine Onlinebank, die keine Filialen betreibe. Daher sei die Kosten-Ertrags-Quote mit 52 Prozent im ersten Quartal besser ausgefallen als bei den Peers mit durchschnittlich 54,2 Prozent. Das aktuelle Umfeld mit steigender Inflation und erhöhter Marktvolatilität dürfte zudem tendenziell Onlinebanken begünstigen. Denn große Institute in den USA hätten derzeit einen hohen Überschuss an Einlagen, der bei der laufenden Straffung der Geldpolitik den Zinsaufwand erhöhe. Ally stehe hier besser da.Attraktiv erscheine auch die Ausschüttungspolitik: Die Quartalsdividende sei zuletzt auf 0,30 Dollar je Aktie erhöht worden - eine Steigerung von rund 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2022 wolle die Onlinebank zudem für 2 Milliarden Dollar eigene Papiere zurückkaufen."Der Aktionär" rät zum Kauf der Buffett-Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu Ally Financial. Die Bewertung sei deutlich zu niedrig - die Profitabilität hingegen stark. Anleger würden bei 29,50 Euro einen Stopp setzen. (Analyse vom 30.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link