XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

156,80 EUR -0,70% (02.02.2017, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

156,919 EUR -0,69% (02.02.2017, 16:06)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) repräsentiert weltweit eine der stärksten Finanz-Communities. Sie bietet ihren Kunden eine breite Palette an Versicherungs- und Asset-Management-Leistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute zum Ende 2015 ein Investment Portfolio von rund 640 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei AllianzGI und PIMCO 1,3 Billionen Euro für Dritte verwaltete Vermögen. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Equity Investments und Finanzierungen. Die Allianz setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (02.02.2017/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) hat den Erwerb der restlichen 33,5 Prozent der Anteile der Allianz - Irish Life Holdings plc ("AILH"), die nicht bereits im Besitz der Allianz Gruppe sind, vereinbart, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Allianz beabsichtigt somit, ihre Beteiligung an AILH von derzeit 66,5 Prozent auf 100 Prozent zu erhöhen. Der Gesamtbetrag für die Minderheitsanteile der AILH beträgt 160 Millionen Euro beziehungsweise 20,68 Euro in bar je Aktie.AILH ist die Holdinggesellschaft für Allianz Irland, die gemessen anhand der Prämieneinnahmen der zweitgrößte Schaden- und Unfallversicherer in Irland ist.Die Akquisition erfolgt auf der Grundlage eines so genannten "Scheme of Arrangement" nach Kapitel 1 von Teil 9 des Companies Act 2014 nach irischem Recht, vorbehaltlich der Zustimmung der AILH Aktionäre und Genehmigung durch den Irish High Court.Börsenplätze Allianz-Aktie: