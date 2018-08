XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

189,34 EUR +0,22% (09.08.2018, 17:12)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

189,36 EUR +0,35% (09.08.2018, 17:27)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (09.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz schneidet in Q2 besser als erwartet ab - AktienanalyseDie Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um drei Prozent auf 30,9 Mrd. Euro sei das operative Ergebnis von April bis Juni um zwei Prozent auf 3,0 Mrd. Euro geklettert. Analysten hätten im Schnitt nur mit einer Stagnation gerechnet. Der Überschuss sei hingegen um fünf Prozent auf 1,9 Mrd. Euro zurückgegangen, weil der Konzern wie angekündigt eine Sonderbelastung aus dem Verkauf seines Lebensversicherungsgeschäfts in Taiwan habe verbuchen müssen. Der Gewinnrückgang sei aber geringer ausgefallen als von Experten erwartet. Verantwortlich für den Ergebnisanstieg sei diesmal die Vermögensverwaltung gewesen. Mit 652 Mio. Euro habe sie operativ fast zwölf Prozent mehr verdient.Die höheren Belastungen durch Großschäden wie dem Sturm Friederike und Unwetter - die kombinierte Schaden-Kosten-Quote habe sich von 93,7 auf 94,1 Prozent verschlechtert - und der Rückgang im Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen habe die Allianz so ganz gut kaschieren können. Zudem hätten gesunkene Verwaltungskosten einen Teil der Belastungen wettgemacht, habe es geheißen.Oliver Bäte sieht seinen Konzern daher auf einem guten Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, sprich das operative Ergebnis mindestens stabil zu halten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2018)