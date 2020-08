Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

181,34 EUR -0,12% (05.08.2020, 12:47)



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

181,32 EUR -0,12% (05.08.2020, 12:32)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (05.08.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Versicherer Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten, so die Experten von "FONDS professionell".Der Nettogewinn sei gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um fast 30 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gesunken. Der Gesamtumsatz sei im zweiten Quartal 2020 um 6,8 Prozent auf 30,9 Milliarden Euro zurückgegangen. Die Schaden-Kosten-Quote sei nur leicht an auf 95,5 Prozent gestiegen. Damit habe der Versicherer aber immer noch besser abgeschnitten, als von Analysten erwartet.Das operative Ergebnis der Münchener sei um fast 19 Prozent auf rund 2,6 Milliarden Euro gesunken. Vor allem der Bereich Schaden und Unfall habe im Zusammenhang mit Covid-19 sowie aufgrund eines niedrigeren operativen Kapitalanlageergebnisses Einbußen erlitten. Der Ergebnisrückgang im Bereich Lebens- und Krankenversicherung sei wiederum auf positive Einmaleffekte im Vorjahr zurückzuführen."Die Pandemie bleibt weiterhin eine Herausforderung für alle Branchen. Dennoch hat die Allianz in den ersten sechs Monaten des Jahres robuste Ergebnisse erzielt und eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt", so Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz. Zwar erwarte er in der zweiten Jahreshälfte einen stabilen Geschäftsverlauf. Eine neue Gewinnprognose für das laufende Jahr habe er jedoch nicht gewagt. Der Vorstand habe sein ursprüngliches Gewinnziel wegen der Corona-Krise Ende April zurückgezogen.Die Asset-Management-Einheit mit Allianz Global Investors und Pimco habe nach dem Kursverfall an den Finanzmärkten im zweiten Quartal von der Erholung profitiert. Vor allem die US-Tochter Pimco habe mit einem Nettomittelaufkommen in Höhe von fast 23 Milliarden Euro eine Wiederbelebung des Geschäfts verbucht. Im Auftaktquartal 2020 habe das Haus aber auch 43 Milliarden Euro an Mittelabzügen verzeichnet.Pimco habe im zweiten Quartal leicht den Umsatz gegenüber dem entsprechenden Vorjahr um 0,5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis sei um zwei Prozent auf 521 Millionen Euro gesunken. Allianz GI habe hingegen ein Umsatzrückgang um 6,6 Prozent auf 462 Millionen Euro erlitten. Grund hiervor sei vor allem ein Rückgang der Einnahmen aus erfolgsabhängigen Gebühren. Das operative Ergebnis sei sogar um mehr als 17 Prozent auf 128 Millionen Euro eingesackt. Medienberichten zufolge plane Allianz GI einen Umbau, der auch mit Stellenstreichungen einhergehen könne.Börsenplätze Allianz-Aktie: