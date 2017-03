XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

166,75 EUR -0,54% (02.03.2017, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

166,819 EUR -0,38% (02.03.2017, 12:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) repräsentiert weltweit eine der stärksten Finanz-Communities. Sie bietet ihren Kunden eine breite Palette an Versicherungs- und Asset-Management-Leistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute zum Ende 2015 ein Investment Portfolio von rund 640 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei AllianzGI und PIMCO 1,3 Billionen Euro für Dritte verwaltete Vermögen. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Equity Investments und Finanzierungen. Die Allianz setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (02.03.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz macht beim Sparen Tempo und streicht Stellen - AktiennewsDie Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF), Europas größter Versicherer, steigt bei seiner Industriesparte auf die Kostenbremse, so die Experten von "FONDS professionell".In dem Zuge sollten rund 500 Stellen wegfallen, davon etwa 120 in Deutschland.Die Allianz plane, bei der Industrieversicherungstochter Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Stellen abzubauen. Bis Ende 2018 solle die Zahl der Beschäftigten von heute gut 5.000 um zehn Prozent sinken, würdden verschiedenen Medien melden, darunter die "Süddeutsche Zeitung" (SZ).Allianz-Konzern-Chef Oliver Bäte hatte Mitte vergangenen Jahres zudem verkündet, dass im Zuge der umfassenden Digitalisierung auch Arbeitsplätze geopfert werden müssten. So würden etwa Mitarbeiter in der Poststelle nicht mehr benötigt, wenn die Kommunikation digital laufe. "Wenn ich das nicht sagen würde, wäre das unredlich", habe ihn damals die "Wirtschaftswoche" zitiert. Auf der anderen Seite entstünden aber neue Arbeitsplätze, etwa bei der Entwicklung und dem Test neuer Dienstleistungen.Börsenplätze Allianz-Aktie: