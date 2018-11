XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

191,04 EUR +2,15% (09.11.2018, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

190,40 EUR +1,68% (09.11.2018, 15:51)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (09.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) und erhöht sein Kursziel.Sowohl das operative Ergebnis mit 2,99 (Vj.: 2,48) Mrd. Euro als auch das Nettoergebnis mit 1,94 (Vj.: 1,67) Mrd. Euro hätten die Analysten-Erwartungen (2,82 Mrd. Euro bzw. 1,97 Mrd. Euro) in Q3 übertreffen können. Zum einen habe die Ergebnisentwicklung bei Schaden-Unfall überzeugen können. Zum anderen seien die starken Nettomittelzuflüsse bei PIMCO aufgefallen. Der Ausblick für 2018 (operatives Ergebnis zwischen 10,6 und 11,6 Mrd. Euro) sei erwartungsgemäß bestätigt worden. Bezogen auf den Mittelwert (11,1 Mrd. Euro) seien nach den Q3-Zahlen bereits 79% erreicht worden.Laut CFO Terzariol lägen die Schadensbelastungen aus Naturkatastrophen im Oktober und November bisher unter den Erwartungen, sodass es keine Überraschung wäre, die obere Hälfte der Prognose zu erreichen. Der Fokus der Investoren sollte sich jetzt auf den Kapitalmarkttag am 30.11. richten. Neue ambitionierte Zielsetzungen nach der fast abgeschlossenen und überzeugenden Renewal Agenda sollten dem Wertpapier neuen Schwung verleihen.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Allianz-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel sei von 225,00 auf 230,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 09.11.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: