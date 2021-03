XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

207,90 EUR -0,24% (04.03.2021, 10:38)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 774 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (04.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz: Zahlen überzeugen - AktienanalyseDer Versicherungsriese Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ALIZF) ist überraschend glimpflich durch das Corona-Jahr 2020 gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar habe der Konzern pandemie-bedingte Versicherungsschäden in Höhe von 1,3 Mrd. Euro schultern müssen. Doch an anderen Stellen wie der Kfz-Versicherung seien deutlich geringere Belastungen angefallen als üblich. Das operative Ergebnis sei daher nur um neun Prozent auf 10,75 Mrd. Euro gesunken. Analysten hätten einen Rückgang auf 10,4 Mrd. Euro erwartet. "Bereinigt um die negativen Auswirkungen von Covid-19 lag unser operatives Ergebnis über den Rekordwerten des Vorjahres", habe Finanzvorstand Giulio Terzariol konstatiert.Vor allem aber der Ausblick sei am Parkett gut angekommen. Der Konzern stelle für das laufende Jahr einen operativen Gewinn von elf bis 13 Mrd. Euro in Aussicht - im Mittel also etwa zwölf Mrd. Euro. Das wäre etwas mehr als im Rekordjahr 2019 (11,9 Mrd. Euro). Außerdem sollten die Aktionäre für 2020 wie angekündigt eine stabile Dividende von 9,60 Euro bekommen, obwohl der Nettogewinn nach Anteilen Dritter um 14 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro geschrumpft sei. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin habe der Ausschüttung in dieser Woche zugestimmt, habe Konzernchef Oliver Bäte gesagt.Entsprechend positiv seien auch die Analystenkommentare ausgefallen: Die Resultate des Versicherers seien angesichts der Herausforderungen durch die Pandemie beachtlich, habe etwa Volker Sack von der NordLB geschrieben. Mit einem Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau sei zudem Dividendenkontinuität und -attraktivität gewahrt. Er sehe daher noch Luft nach oben bis 230 Euro (plus 11,5 Prozent). (Ausgabe 8/2021)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:207,80 EUR +0,27% (04.03.2021, 10:53)