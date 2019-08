Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,50 EUR +0,84% (16.08.2019, 15:43)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,38 EUR +0,50% (16.08.2019, 15:50)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (16.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe am deutschen Aktienmarkt Weltuntergangsstimmung geherrscht. Der DAX habe eben die Unterstützung bei 11.300 gerissen und ein neues Verkaufssignal generiert. Viele Aktien, darunter auch die Allianz, hätten aus technischer Sicht nicht gut ausgesehen. 24 Stunden später habe sich die Lage etwas entspannt. Der Kurs des Münchner Versicherers habe wichtige Marken zurückerobert.Im Sog des Gesamtmarktes habe die Allianz am Donnerstag reihenweise Unterstützungen gebrochen. Zum Glück hätten im weiteren Tagesverlauf ein paar Schnäppchenjäger auf den Versicherer gesetzt. Zwar habe der GD200 nicht wieder überwunden werden können, doch sei der in Reichweite gewesen. Dafür gehe es heute weiter nach oben, und die Aktie notiere wieder über der charttechnisch vielbeachteten Durchschnittslinie.Technisch betrachtet habe die Allianz-Aktie noch einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aus fundamentaler Sicht gebe es ohnehin nichts zu deuteln. Fahre die Weltwirtschaft nicht gegen die Wand, werde sich die Aktie erholen.Spätestens im Frühjahr 2020 ist wieder mit Kursen um 220 Euro zu rechnen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.