Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,05 EUR -0,79% (24.04.2019, 11:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (24.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe auch nach Ostern seinen Höhenflug fortgesetzt und mit knapp 215 Euro ein neues 17-Jahres-Hoch erreicht. Einen Grund für den beeindruckenden Aufwärtstrend liefere Europas größter Versicherer selbst: Laut Pflichtmitteilung habe die Allianz im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Woche vor Ostern 384.471 eigene Aktien zu Preisen von 209 bis 213 Euro erworben. Insgesamt hätten die Münchner seit dem 4. März 3.862.410 Aktien gekauft.Das laufende Aktienrückkaufprogramm sei für die Aktionäre Gold wert. Einerseits erhöhe sich das EPS, weil die Papiere eingezogen würden. Andererseits stütze die zusätzliche Nachfrage den Aktienkurs. Dazu komme natürlich die Aussicht auf eine üppige Dividendenausschüttung Anfang Mai, die viele Investoren gerne noch mitnehmen möchten.Die Allianz-Aktie bleibt ein Favorit des AKTIONÄR und ist deshalb sowohl im Aktien- als auch im Hebel-Depot vertreten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2019)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:213,00 EUR -0,61% (24.04.2019, 11:21)