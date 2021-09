Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (28.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nachdem die Allianz in den USA ein Paket an Lebensversicherungen losschlagen wolle, solle auch die Schweizer Tochter ähnliche Pläne verfolgen. Ziel der Münchner sei es, Kapital in Milliardenhöhe freizusetzen. Ob sich die Allianz damit gegen mögliche Strafzahlungen wegen der Structured-Alpha-Affäre wappnen wolle, sei nicht überliefert.Laut Nachrichtenagentur "Bloomberg" verhandle die Allianz Schweiz mit dem Finanzunternehmen Resolution Life über die Übertragung eines Portfolios von Lebensversicherungspolicen. Bei dem Portfolio, das ein Volumen von gut fünf Milliarden Euro umfasse, könnte es sich gemessen an der Größe um das Geschäft in der Beruflichen Vorsorge handeln. Vollzug könnte dem Bericht nach noch in dieser Woche gemeldet werden.Die Allianz wäre nach der AXA der nächste große Versicherer, der sich aus dem Geschäft mit Vollversicherungslösungen verabschiede. Aufgrund der tiefen Zinsen, der zunehmenden Lebenserwartung in der Bevölkerung sowie der strengen regulatorischen Vorgaben sei das Geschäft nicht profitabel genug.Es gebe zwar keine offizielle Bestätigung, doch könnten die Transaktionen in Zusammenhang mit der Structured-Alpha-Affäre stehen, so die Spekulation im Markt. Auf den Münchner Versicherer könnten Strafzahlungen in Milliardenhöhe zukommen und einen kompletten Jahresgewinn auffressen. Dies habe in den vergangenen Wochen auch die Aktie schwer belastet.Steigende Zinsen seien gut für die Allianz. Vorsicht sei trotzdem angebracht, falls der Gesamtmarkt noch einmal richtig durchgeschüttelt werden sollte. Unsicherheit versprühe neben der eigenen Structured-Alpha-Affäre noch die Situation um Evergrande. Es besteht vorerst keine Eile, sich zu positionieren, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: