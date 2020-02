Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

223,25 EUR -3,23% (24.02.2020, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

222,95 EUR -3,15% (24.02.2020, 10:08)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (24.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nachdem die Aktie der Allianz am Freitag noch bei 232,60 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert habe, notiere das Papier zum Wochenstart 1,6 Prozent im Minus bei 227,10 Euro. Dabei könne sich die Allianz-Aktie aber noch relativ gut behaupten. In einem wegen der zunehmenden Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus schwachen DAX könne sich die Allianz noch gut behaupten. Sie sei sogar der fünftbeste Wert hinter der Deutschen Börse, RWE, der Deutschen Telekom und Vonovia, die ebenfalls alle im Minus notieren würden.Die Allianz profitiere weiter von den am Freitag veröffentlichten Zahlen und positiven Analystenkommentaren. Kurstreibend hätten vor allem die angekündigte Dividendensteigerung und das am Abend zuvor bekannt gegebene milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm gewirkt. Die Dividende wachse von 6,7 Prozent auf 9,60 Euro je Aktie.Das Bankhaus Metzler habe das Kursziel für Allianz nach den vorläufigen Jahreszahlen von 248 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Nahezu alle Kennziffern des Versicherers hätten seine Erwartungen getroffen oder übertroffen, habe Analyst Jochen Schmitt in einer am Montag veröffentlichten Studie geschrieben. Bei den Münchenern kämen attraktive Renditen, relativ hohe Ausschüttungen an die Aktionäre, eine komfortable Kapitalausstattung sowie solide Aussichten für das Gewinnwachstum zusammen.Auch die DZ BANK habe den fairen Wert der Papiere der Allianz von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Der Versicherer habe im vergangenen Jahr solide Ergebnisse erzielt, so Analyst Thorsten Wenzel. Die Kapitaldecke sei weiter überdurchschnittlich und bilde die Grundlage für Dividendenerhöhung und Aktienrückkäufe.