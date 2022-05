Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) auf lange Sicht ein Basisinvestment.Allianz sehe sich trotz des Ukraine-Kriegs auf Kurs zu seinem Gewinnziel für das laufende Jahr. Kein Wunder, laufe es in den meisten operativen Einheiten richtig gut. Bereits am Mittwoch hätten die Münchner mitgeteilt, dass für den Rechtsstreit in den USA weitere 1,9 Milliarden Euro zurückgestellt würden.Der operative Gewinn solle nach 13,4 Milliarden Euro im Vorjahr weiterhin 12,4 bis 14,4 Milliarden Euro erreichen, habe die Allianz am Donnerstag in München mitgeteilt. Im ersten Quartal habe der Versicherer bei einem Umsatz von 44 Milliarden Euro (plus sechs Prozent) einen Gewinn von 3,2 Milliarden Euro (minus drei Prozent) erzielt. Dabei habe der Versicherer deutlich gestiegene Schäden durch Naturkatastrophen weggesteckt."Die Ergebnisse dieses Quartals zeigen, dass unser Geschäft erheblichen geopolitischen und wirtschaftlichen Belastungen standhalten kann", habe Vorstandschef, Oliver Bäte, gesagt. Branchenexperte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies habe sich von der Geschäftsentwicklung positiv überrascht gezeigt.Im Schaden- und Unfallgeschäft sei der operative Gewinn trotz der hohen Schäden im Jahresvergleich nur um neun Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro gesunken. In der Lebens- und Krankenversicherung hätten die Münchner genauso viel (1,2 Milliarden Euro) wie ein Jahr zuvor verdient.Die Fondstöchter AGI und PIMCO hätten mehr abgeworfen. Der operative Gewinn der gesamten Fondssparte habe um elf Prozent auf 831 Millionen Euro zugelegt. Allerdings seien die Milliardenkosten für die Klagen von Großanlegern gegen AGI bei dieser Kennzahl ausgeklammert.Auf lange Sicht bleibt die Allianz-Aktie ein Basisinvestment, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2022)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: