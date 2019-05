Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

199,48 EUR -4,56% (09.05.2019, 08:26)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

209,00 EUR (08.05.2019)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (09.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Allianz: Mehr als ein Pullback? ChartanalyseDie Aktien der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) hatten nach einem bullishen Doppelboden bei 170,15 EUR im Januar den Turbo gezündet und stiegen in den folgenden Wochen in einer steilen Kaufwelle über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 197,50 EUR, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach diesen Kaufsignalen sei im März eine kurze Konsolidierungsphase gefolgt. An der Unterstützung bei 194,66 EUR sei diese gestoppt und im April mit enormer Dynamik fortgesetzt worden. Bereits Anfang April habe der Wert das Hoch des Vorjahres bei 206,85 EUR durchbrochen und sei im Anschluss bis an die mittelfristige Kurszielregion bei 215,00 EUR gestiegen. In der vergangenen Woche habe nach einem neuen Verlaufshoch bei 216,20 EUR eine Korrektur eingesetzt, die sich in dieser Woche beschleunigt habe und den Wert an das frühere signifikante Hoch bei 206,45 EUR gedrückt habe.Ausblick: Bislang könnte man den Rückgang der letzten Tage als bullishen Pullback an die frühere Ausbruchsmarke werten. Dennoch sollte die Geschwindigkeit des Abverkaufs zur Vorsicht mahnen.Die Short-Szenarien: Würden die Aktien der Allianz unter die 206,85 EUR-Marke einbrechen, dürfte es zu einer Korrekturausweitung bis an das Zwischenhoch bei 202,20 EUR kommen. Dort hätten die Bullen die Chance, den Aufwärtstrend in Richtung 216,20 EUR fortzuführen. Sollte der Wert dagegen auch unter diese Unterstützung fallen, sollte man sich auf weitere Abgaben bis 197,50 und 194,66 EUR einstellen, ehe die Hausse von dort aus in eine neue Runde gehen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: