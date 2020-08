Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (12.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Versicherungskonzern Allianz habe im großen deutschen Heimatmarkt die Corona-Pandemie bislang mit Blessuren überstanden. Der Nettogewinn sei im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf 544 Millionen Euro gesunken, wie die deutsche Landesgesellschaft des größten europäischen Versicherers am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Umsätze in den drei Sparten Schaden und Unfall, Lebensversicherung sowie private Krankenversicherung seien hingegen um insgesamt 1,7 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro leicht gestiegen.Zum geschrumpften Nettogewinn habe auch der zeitweilige Absturz der Kapitalmärkte beigetragen. Das Kapitalanlageergebnis sei über alle Sparten um mehr als ein Fünftel auf 4,5 Milliarden Euro zurückgegangen.Sonst habe Corona wie bei anderen Versicherern auch einen doppelt negativen Effekt im Tagesgeschäft gehabt: Höhere Ausgaben auf der einen Seite, weniger Neugeschäft in manchen Bereichen auf der anderen. Die Ausgaben seien unter anderem wegen der hohen Kosten von Betriebsschließungsversicherungen gestiegen.Abgesehen von den Kosten habe die Allianz in dieser Hinsicht auch rechtlichen Ärger: Manche Firmenkunden hätten die Versicherung verklagt, weil Covid-19 nach Auffassung des Versicherers in deren Betriebsschließungsversicherungen nicht gedeckt sei. Der Versicherer habe den Kunden in diesem Bereich die freiwillige Übernahme eines Teils der Schäden angeboten, davon hätten nach Allianz-Angaben drei Viertel der infrage kommenden Firmen Gebrauch gemacht. Eine Klage gegen die Allianz laufe derzeit vor dem Münchner Landgericht.Weniger Neugeschäft habe es unter anderem mit Kfz-Policen gegeben, da während der Corona-Beschränkungen die Autohäuser wochenlang geschlossen gewesen seien und weniger Autos verkauft worden seien. Weniger Vertragsabschlüsse habe es aber zeitweise auch in der Lebensversicherung gegeben.Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe habe das Kursziel für die Allianz-Aktie nach den Quartalszahlen von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Analyst Andreas Schäfer habe in einer am Mittwoch präsentierten Studie mit einer durchgreifenden Erholung in puncto Profitabilität im zweiten Halbjahr dank voraussichtlich geringerer Schäden durch die Corona-Krise gerechnet. Im Segment Leben und Krankenversicherung dürften sich die operativen Erträge weiter erholen.Die Allianz-Aktie habe zuletzt leicht zulegen können. Aus charttechnischer Sicht wäre nun der baldige Sprung über den Widerstand in Form der 200-Tage-Linie wichtig. Gelinge dies, wäre dies ein neues Kaufsignal für die Aktie der Allianz. Die langfristigen Aussichten bleiben ohnehin weiter ganz klar positiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2020)Mit Material von dpa-AFX