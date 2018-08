XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (10.08.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) präsentierte bereits am vergangen Freitag die Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das operative Ergebnis habe dabei um etwas mehr als 2,3 Prozent auf EUR 3,0 Mrd. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugenommen. Analysten hätten hier mit einem Rückgang um 1,4 Prozent gerechnet. Einer der größten Gewinntreiber sei hierbei die Vermögensverwaltung gewesen. Der operative Gewinn habe in dieser Sparte um mehr als 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf EUR 652 Mio. zulegen können. Der US-Fondsanbieter PIMCO verwalte rund EUR 1460 Mrd. und somit 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr - obwohl Kunden unter dem Strich EUR 9,2 Mrd. an Vermögen abgezogen hätten. Dabei habe das Tochterunternehmen von Währungseffekten profitiert.Das Allianz-Management zeige sich für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich und man rechne damit, die obere Hälfte der Prognosespanne zu erreichen, teile Finanzvorstand Giulio Terzariol mit. Der DAX-Konzern peile für 2018 ein operatives Ergebnis von EUR 10,6 Mrd. bis EUR 11,6 Mrd. an. Analysten würden im Schnitt davon ausgehen, dass ein Wert von EUR 11,5 Mrd. erreicht werde.Die Allianz-Aktie werde aktuell bei EUR 188,72 (08.08.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 197,78 (23.01.2018) gelegen, das Jahrestief bei EUR 171,90 (26.06.2018). Bei Bloomberg würden 19 Analysten die Aktie auf "kaufen", 16 auf "halten" und kein Analyst auf "verkaufen" setzen. Der Durchschnitt der Analysten setze aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 210,89. (Analyse vom 09.08.2018).Börsenplätze Allianz-Aktie: