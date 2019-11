Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (21.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Münchner Konzern habe sich in den letzten Jahren mit großen Zukäufen zurückgehalten. Stattdessen habe sich die Allianz punktuell mit kleineren Übernahmen verstärkt. Allianz-Chef Oliver Bäte wolle aber einen großen Deal nicht ausschließen - v.a. im Bereich der Lebensversicherungen. In deren Bilanzen würden enorme Risiken schlummern, warne der Top-Manager."In den nächsten drei bis vier Jahren wird es den einen oder anderen Lebensversicherer geben, dem Eigenkapital fehlt und der dann einen neuen Partner braucht, um nicht abgewickelt zu werden", habe Bäte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt. "Das könnte eine große Chance für die Allianz sein."Die Kriegskasse der Allianz dürfte gut gefüllt sein. 2019 werde der freie Cashflow laut Analysten bei über 8 Mrd. Euro liegen. Zudem gebe es zurzeit kein Aktienrückkaufprogramm. Die Allianz werde die Konsolidierung in der Branche aktiv mitgestalten. Die Frage sei nur, wann der deutsche Versicherungsgigant auf dem Markt zuschlage, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2019)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:217,25 EUR -0,05% (20.11.2019, 10:05)