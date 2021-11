Börsenplätze Allianz-Aktie:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe sich das Team der Privatbank Berenberg mit zahlreichen Investoren getroffen. Auf Sektorebene hätten sich die Gespräche auf die Gründe für die relative Underperformance des Versicherungssektors konzentriert. Für die deutschen DAX -Konzerne bleibe das Haus positiv gestimmt.In den Gesprächen sei es, so Analyst Michael Huttner, auch um die Auswirkungen von Inflationstrends, das Risiko erhöhter Regulierungsbefugnisse für die EIOPA und die breiteren Auswirkungen des Klimawandels und hoher Naturkatastrophenschäden gegangen. Darüber hinaus sei das Potenzial für die Wiedereinführung von Aktienrückkäufen und das Dividendenwachstum und/oder dessen Nachhaltigkeit ein heißes Thema bei den Treffen gewesen.Die Allianz habe Analyst Michael Huttner nach den Gesprächen auf "buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Investoren zögen zwar eindeutig AXA und Sampo der Allianz, Zürich ( ISIN CH0011075394 WKN 579919 ) oder Generali vor, habe er in seiner Branchenstudie geschrieben, doch dies ändere nichts an seiner Einschätzung.Die Munich Re sei als Aktie genannt worden, die man besitzen sollte, so Huttner. Hier werde unter anderem darauf gesetzt, dass das Aktienrückkaufprogramm im nächsten Jahr wieder aufgenommen werde. Dies würde nach Ansicht der Investoren zeigen, dass das Management mit den derzeit wahrgenommenen Risiken durch den Klimawandel klarkomme.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Munich Re.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link