Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

220,40 EUR +0,02% (13.01.2020, 10:21)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (13.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nach den guten Vorgaben aus Asien stünden auch die deutschen Blue Chips vor einer freundlichen Eröffnung. Das treffe auch auf die Allianz-Aktie zu. Die Konsolidierung von Anfang Dezember scheine abgeschlossen und der Angriff auf ein neues Mehrjahreshoch nur eine Frage der Zeit. Bis zu der entscheidenden Marke sei es nur noch ein Wimpernschlag.Am 7. November 2019 habe der DAX-Titel bei 225,90 Euro ein neues Zwischenhoch erreicht. Zuletzt habe die Allianz-Aktie im Jahr 2002 so hoch notiert. Die Gewinne habe die Aktie aber nicht halten können, doch bereits bei 212 Euro sei die Konsolidierung beendet gewesen.Die Allianz-Aktie ist aufgrund vieler fundamentaler Kriterien ein Basisinvestment im DAX, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Bald könnte ein technisches Kaufargument hinzukommen. Was wolle man mehr? (Analyse vom 13.01.2020)Börsenplätze Allianz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:220,55 EUR +0,14% (13.01.2020, 10:07)