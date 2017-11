Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

197,85 EUR +0,33% (16.11.2017, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

197,995 EUR +0,68% (16.11.2017, 13:28)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (16.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) von 178 auf 190 Euro.Die Großschadenbelastungen durch die verheerenden Naturkatastrophen würden sich wie ein roter Faden durch die Bilanzen der Versicherer ziehen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Allianz sei mit einem Großschadenvolumen von rund 530 Mio. Euro relativ glimpflich davongekommen, was für eine disziplinierte Zeichnungspolitik und ein entsprechend gut aufgestelltes Risikomanagement spreche. Der Analyst sehe die Allianz auf gutem Wege und gehe davon aus, dass das Unternehmen seine Schätzungen für 2017 am oberen Rand der ausgegebenen Zielspanne werde erreichen können.Seit der letzten NORD LB-Empfehlung habe die Allianz-Aktie trotz starken Hurrikansaison und Erdbeben zwischenzeitlich um mehr als 10% zulegen können. Damit dürfte mit KGVs um 12 bereits ein Großteil der aktuellen Kursentwicklung eingepreist sein.Börsenplätze Allianz-Aktie: