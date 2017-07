Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

181,426 EUR +0,83% (11.07.2017, 09:45)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (11.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Konzernumbau nehme langsam Konturen an, auch wenn Digitalisierung und Automatisierung die Branche noch lange beschäftigen dürften. Jedoch beginne die Mitarbeiterzahl langsam zu sinken, was die Effizienz des Unternehmens erhöhen sollte.Fundamental sei die Allianz immer noch zu günstig bewertet. Charttechnisch stehe der DAX-Titel kurz vor einem neuen 10-Jahres-Hoch im Bereich von 180,60 Euro. Werde die Marke nachhaltig überwunden, liege der nächste Widerstand erst bei etwa 200,00 Euro.Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:181,20 EUR +0,67% (11.07.2017, 09:29)