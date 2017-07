Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

180,30 EUR -0,19% (31.07.2017, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

180,646 EUR +0,14% (31.07.2017, 11:32)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (31.07.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zur Versicherungsbranche die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zu halten.Allianz habe im Geschäftsbericht 2016 Restrukturierungsaufwendungen von EUR 186 Mio. (2015: EUR 231 Mio.) ausgewiesen. Im Rahmen der Unternehmensstrategie seien jedoch keine expliziten Kostenreduktionen veröffentlicht worden. Allerdings habe der Vorstandsvorsitzende von Allianz Deutschland, Manfred Knof, durchblicken lassen, bis 2020 rund 1.300 Stellen abbauen zu wollen. Neben Restrukturierungen würden auch Digitalisierungsinitiativen an Bedeutung gewinnen und sukzessive umgesetzt werden.Für die Versicherungsunternehmen spreche u.a. die über dem Gesamtmarkt liegende Dividendenattraktivität. Dividendenrenditen von durchschnittlich 4,7% würden durch hohe Ausschüttungsquoten von etwa 50% sowie Aktienrückkaufprogramme unterstützt. Neben Munich Re (bis April 2018 bis zu EUR 1 Mrd.) würden auch Allianz (bis Februar 2018 bis zu EUR 3 Mrd.) sowie AXA nennenswerte Aktienkäufe umsetzen. Swiss Re habe bereits im Februar 2017 ein Aktienrückkaufprogramm über CHF 1 Mrd. abgeschlossen.Die Versicherungsbranche befinde sich in einer tiefgreifenden Transformationsphase. Neben der Umsetzung regulatorischer Vorgaben würden Restrukturierungsprogramme, Digitalisierungsinitiativen sowie das niedrige Zinsniveau belasten. Der vergleichsweise geringe Schadenverlauf der vergangenen Jahre habe die Ergebnisentwicklung begünstigt.Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Allianz-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 174,00. (Analyse vom 28.07.2017)