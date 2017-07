Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (31.07.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Wenzel von der DZ BANK:Thorsten Wenzel, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) und erhöht den fairen Wert von 194 auf 200 Euro.Er habe wegen der qualitativ und quantitativ guten Resultate seine Gewinnschätzungen für den Münchener Konzern nach oben revidiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Für die gut gelaufene Allianz-Aktie würden die relativ hohe Solvabilitätsquote und die Kombination aus der attraktiven regulären Dividende und Aktienrückkäufen sprechen. Zudem könnte die Trendwende in der Vermögensverwaltung Rückenwind geben.Thorsten Wenzel, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 194 auf 200 Euro angehoben. (Analyse vom 31.07.2017)