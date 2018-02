XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

190,14 EUR +0,34% (16.02.2018, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

190,38 EUR -0,43% (16.02.2018, 16:53)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (16.02.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Investmentanalyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) fest.In Summe hätten die Geschäftsjahreszahlen im Rahmen der Marktprognosen gelegen. Die Erträge seien um 3% auf 126 Mrd. EUR geklettert, während das Nettoergebnis um 2% auf 7,2 Mrd. EUR zurückgegangen sei. Der negative Einfluss der US-Steuerreform habe bei 135 Mio. EUR gelegen, wobei für das Jahr 2018 ein positiver Effekt in Höhe von rund 300 Mio. EUR erwartet werde. Das operative Ergebnis habe bei 11,1 Mrd. EUR stagniert.Angesichts der hohen Belastung durch Naturkatastrophen habe sich dabei die Schaden- & Unfall-Sparte mit einem Minus von 8% auf 5,1 Mrd. EUR gut geschlagen. Die Leben- & Kranken-Sparte habe hingegen um 3% auf 4,4 Mrd. EUR zugelegt, wobei der 6%-ige Anstieg des annualisierten Neugeschäftsvolumens geholfen habe. Das Asset Management sei beim operativen Gewinn um 11% auf 2,4 Mrd. EUR vorangekommen. Die Nettomittelzuflüssen hätten mit 150 Mrd. EUR einen neuen Rekord erreicht. Die Solvency-II-Quote des Konzerns sei im vierten Quartal von 227% auf 229% geklettert, was unter den großen europäischen Erstversicherern immer noch den Spitzenplatz sichern sollte.Die Dividende solle von 7,60 EUR auf 8,00 EUR steigen. Ein positives Signal sei zudem die Erhöhung der Bandbreite für den avisierten operativen Gewinn von 10,3 bis 11,3 Mrd. EUR im Vorjahr auf 10,6 bis 11,6 Mrd. EUR im laufenden Jahr. Die Allianz habe keinen Kommentar zum kolportierten Interesse an der Übernahme des US-Schaden(rück)versicherers XL abgegeben. Das Unternehmen wäre mit einem Börsenwert von 11 Mrd. USD ein größeres Ziel.Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Allianz-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 200,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 16.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: