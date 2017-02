ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) repräsentiert weltweit eine der stärksten Finanz-Communities. Sie bietet ihren Kunden eine breite Palette an Versicherungs- und Asset-Management-Leistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und erwirtschaftete im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 125,2 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute zum Ende 2015 ein Investment Portfolio von rund 640 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei AllianzGI und PIMCO 1,3 Billionen Euro für Dritte verwaltete Vermögen. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Equity Investments und Finanzierungen. Die Allianz setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (02.02.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie im Fokus der Börsianer - AktienanalyseIm DAX stand diese Woche erneut die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) im Fokus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Spekulationen zufolge habe der Konzern ein Auge auf den australischen Versicherer QBE Insurance geworfen. QBE sei eines von etwa einem halben Dutzend Unternehmen auf dem Radarschirm des Konzerns, hätten mehrere mit den Plänen vertraute Personen gesagt. Auch an dem italienischen Versicherer Generali oder zumindest an Teilen des Konkurrenten sei der Allianz zuletzt Interesse nachgesagt worden. Ob an den Gerüchten etwas dran sei, werde sich vielleicht am 17. Februar zeigen, wenn die Jahresbilanz vorliege. Bei der Allianz-Aktie sei es bereits zu Gewinnmitnahmen gekommen. Denn im Falle einer Übernahme könnte der Vorstand den erwarteten Aktienrückkauf streichen, so die Vermutung. (Ausgabe 04/2017)Börsenplätze Allianz-Aktie:156,80 EUR -0,70% (02.02.2017, 15:51)Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:156,919 EUR -0,69% (02.02.2017, 16:06)