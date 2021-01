XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

21,10 EUR -2,77% (15.01.2021, 11:51)



ISIN Allgeier-Aktie:

DE000A2GS633



WKN Allgeier-Aktie:

A2GS63



Ticker-Symbol Allgeier-Aktie:

AEIN



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Für globale Konzerne ebenso wie für führende Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Märkten erzielt Allgeier Durchbrüche hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen, definiert strategische Prioritäten und realisiert mit hoher Flexibilität und Zugkraft bahnbrechende Projekte, um agile und intelligente Organisationen für das digitale Zeitalter zu gestalten.



Mit mehr als 10.500 angestellten Mitarbeitern und über 1.200 freiberuflichen Experten bildet Allgeier mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab - mit starken Standbeinen in Indien, China, Vietnam und Osteuropa. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über weltweit mehr als 120 Niederlassungen in 28 Ländern auf fünf Kontinenten.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Allgeier-Konzern einen Umsatz von 784 Mio. Euro. Allgeier zählt gemäß Lünendonk®-Liste 2019 zu den zehn führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2019 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den Top 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. (15.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allgeier: Nagarro ist interessanter - AktienanalyseDas von Allgeier (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) unter "Nagarro" abgespaltene Softwaregeschäft ist beim Börsendebüt mehr als dreimal so hoch bewertet worden wie die bisherige Mutter, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der erste Kurs der Nagarro-Aktie habe am 16. Dezember bei 69,00 Euro gelegen, Allgeier-Papiere hätten mit 24,20 Euro eröffnet. Die Anteilseigner von Allgeier hätten für jede Aktie ein Nagarro-Papier zusätzlich ins Depot gebucht bekommen. Während die Nagarro-Aktie in der Spitze bis auf 99 Euro nach oben marschiert sei, sei es für Allgeier zwischenzeitlich bis auf 15,65 Euro nach unten gegangen.Die Aufsichtsräte Christian Eggenberger und Detlef Dinsel hätten die Korrektur zum Einstieg genutzt. Da die Experten vom "ZertifikateJournal" Nagarro jedoch für interessanter halten, sollten noch investierte Anleger die Erholung bei Allgeier zum Ausstieg nutzen. (Ausgabe 01/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:21,20 EUR -3,20% (15.01.2021, 12:10)