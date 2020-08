Börsenplätze Allgeier-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

58,40 EUR -1,35% (19.08.2020, 11:50)



XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

58,40 EUR +1,74% (19.08.2020, 11:34)



ISIN Allgeier-Aktie:

DE000A2GS633



WKN Allgeier-Aktie:

A2GS63



Ticker-Symbol Allgeier-Aktie:

AEIN



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Für globale Konzerne ebenso wie für führende Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Märkten erzielt Allgeier Durchbrüche hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen, definiert strategische Prioritäten und realisiert mit hoher Flexibilität und Zugkraft bahnbrechende Projekte, um agile und intelligente Organisationen für das digitale Zeitalter zu gestalten.



Mit mehr als 10.500 angestellten Mitarbeitern und über 1.200 freiberuflichen Experten bildet Allgeier mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab - mit starken Standbeinen in Indien, China, Vietnam und Osteuropa. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über weltweit mehr als 120 Niederlassungen in 28 Ländern auf fünf Kontinenten.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Allgeier-Konzern einen Umsatz von 784 Mio. Euro. Allgeier zählt gemäß Lünendonk®-Liste 2019 zu den zehn führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2019 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den Top 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. (19.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) unter die Lupe.Erste Details für die Abspaltung lägen auf dem Tisch und die Allgeier-Aktie notiere über 55 Prozent höher.Noch Ende dieser, spätestens Anfang kommender Woche würden dem Vernehmen nach weitere Details zum Spin-off der Technology-Einheit, also der in der Nagarro-Gruppe gebündelten internationalen Softwareentwicklungs- und Digitalisierungsgeschäfts, zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung (24. September) veröffentlicht.Als sicher gelte: Nagarro wäre nach einem Spin-off direkter mit der Peergroup der globalen Softwareentwicklungs- und Digitalisierungsunternehmen vergleichbar, die durch die Bank deutlich höher bewertet sei. Auch für die verbleibende Allgeier-Gruppe sei die Abspaltung eine große Chance für eine neue Positionierung als einer der wenigen großen IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum.Die Nagarro-Anteile dürften bei einem Börsengang vermutlich an die Allgeier-Aktionäre ausgeschüttet werden. Beide Gesellschaften hätten dann zunächst eine ähnliche Aktionärsstruktur.Im Real-Depot notiere der Titel inzwischen über 70 Prozent im Plus. Auch hier würden die Gewinne vorerst weiter laufen gelassen. Werde die Abspaltung in den nächsten Monaten wie geplant vollzogen, dürfte die Allgeier-Aktie ihre Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen - inklusive der üblichen und gesunden Konsolidierungsphasen.Das nächste Ziel lautet 75 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link