Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Drei Segmente mit individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen.



Mit rund 8.000 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.400 freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab: Mit starken Standbeinen in Indien und China werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt.



Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 120 Niederlassungen in der DACH-Region, zehn weiteren europäischen Ländern sowie in Indien, China, Singapur, Vietnam, Malaysia, Japan, Südafrika, Australien, Mexiko und den USA.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Konzernumsatz von 574 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Sonderanalyse 2017 "Führende deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen" den ersten Platz. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2017 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. Weitere Informationen unter: www.allgeier.com. (20.07.2018/ac/a/nw)







München (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) waren zuletzt auffällige Insiderverkäufe zu beobachten.Vorstand Dr. Marcus Goedsche hat am 18.07.2018 ein Paket von rund 6.900 Allgeier-Aktien zum Kurs von 32,4471 EUR, am 17.07. 8.134 Stück zum Kurs von 32,4801, am 16.07. 1.898 Stück zum Kurs von 32,40 EUR und am 13.07. 68 Stück zum Kurs von 32,4000 EUR verkauft. Das Transaktionsvolumen lag entsprechend bei 223.885,00 EUR, 264,192,87 EUR, 61.495,20 EUR und 2.203,20 EUR.Wie Allgeier SE am 20.07.2018 mitteilte, erzielte das Unternehmen in H1/2018 gemäß vorläufiger Zahlen ein anhaltendes Wachstum im Umsatz und ein deutliches Ergebniswachstum entsprechend der Planung für 2018. In Q2 verzeichnete es einen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 23% auf 173 Mio. Euro (Vorjahr: 141 Mio. Euro). Das vorläufige bereinigte Konzern-EBITDA lag mit 12,4 Mio. Euro um 160% über dem Vorjahresergebnis (4,8 Mio. Euro). Die Ergebnissteigerung entspricht dabei den vom Konzern geäußerten Prognoseerwartungen für das laufende Jahr. Das vorläufige Konzern-EBITDA betrug in Q2 9,3 Mio. Euro (Vorjahr: 4,7 Mio. Euro) - Steigerung um 99% gegenüber der Vorjahresperiode. Das vorläufige Konzern-EBIT betrug 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro). Der Vorstand erwartet für H2/2018 gemäß derzeitiger Planung anhaltendes Wachstum in Umsatz und Ergebnis.Börsenplätze Allgeier-Aktie:32,40 EUR -1,82% (20.07.2018, 13:37)Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:32,20 EUR -1,53% (20.07.2018, 14:02)