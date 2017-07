ISIN Allgeier-Aktie:

Allgeier SE (ISIN: DE0005086300, WKN: 508630, Ticker-Symbol: AEI) ist eines der führenden IT-Unternehmen für Business Performance: Mit einer konsequent auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell verbindet Allgeier die Vorteile eines internationalen Anbieters mit den Tugenden mittelständischer Unternehmer. Fünf operative Divisionen mit individuellen fachlichen oder branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam in den drei Segmenten Solutions/Business Software, Experts und Software Development für mehr als 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen.



Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab: Mit einem starken Standbein in Indien werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung sichergestellt: Allgeier Solutions, Allgeier Experts, mgm technology partners - Allgeier Software Solutions, terna - Allgeier Business Software, Nagarro - Allgeier Software Services.



Mit über 5.300 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.200 freiberuflichen IT-Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 90 Niederlassungen im deutschsprachigen Raum, im übrigen Europa sowie in Indien, Singapur, Mexiko und den USA. 2014 erzielte Allgeier gemäß vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 428 Mio. Euro (Fortgeführtes Geschäft).



Allgeier SE belegt in der Lünendonk®-Liste 2014 "Führende deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen" den ersten Platz. Die Division Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2014 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. (25.07.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Allgeier SE (ISIN: DE0005086300, WKN: 508630, Ticker-Symbol: AEI)."Vorstandswoche.de"-Favorit und -Entdeckung Allgeier entwickle sich sehr positiv. Das Papier klettere stets nach oben. Bekanntlich wolle CEO Claus Georg Dürschmidt weitere Firmen zukaufen. Investoren würden sich natürlich fragen, welche Firmen Allgeier kaufen werde. Ein Deal könnte schon in Kürze verkündet werden. Aus Frankfurt erreiche die Aktienexperten das heiße Gerücht, dass Allgeier Easy Software kaufen wolle. Allgeier habe sich 2012 schon einmal für Easy interessiert. Die Übernahme sei jedoch aufgrund eines viel zu niedrigen Preises grandios gescheitert. Wage Dürschmidt einen neuen Angriff? Die Aktienexperten würden es nicht komplett ausschließen. Sie würden das Gerücht zumindest für möglich, aber nicht gesichert halten. Bei Easy würden sie deshalb aufgrund des jüngsten Kursanstiegs nicht mehr mit aufspringen.Die Allgeier-Aktie von Allgeier ist bei Kursrücksetzern weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2017)