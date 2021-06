Derzeit hätten allerdings nur 19% der börsennotierten Unternehmen in den G7-Indices Indices Klimaziele, die mit dem Pariser Abkommen übereinstimmen würden. Beachten sollten dies laut der Studie vor allem passive Anleger, die in ganze Indices investieren würden. Passive Produkte würden derzeit etwa 40% der US-amerikanischen und 20% der europäischen Fonds ausmachen.



Bemerkenswert seien auch Unterschiede zwischen den Klimazielen von Regierungen und Unternehmen. So plane die britische Regierung etwa, die Emissionen bis 2035 um 78% zu reduzieren, was einem 1,5°C Pfad entspreche. Dennoch stelle das SBTi fest, dass die FTSE 100-Unternehmen, die 100 größten Firmen nach Marktkapitalisierung an der Londoner Börse, derzeit kollektiv auf den gemeinsamen höchsten Temperaturwert von 3,1°C ausgerichtet seien.



Trotz der teils enttäuschenden Ergebnisse der SBTi-Untersuchung wachse die Dynamik für Klimamaßnahmen in den G7-Ländern. Von allen Zielen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen von Unternehmen, die dem CDP im Jahr 2020 mitgeteilt worden seien, seien 64% der Ziele von Unternehmen mit Hauptsitz in den G7-Ländern festgelegt worden. Insgesamt sei 2020 ein Jahr der Meilensteine für Klimaverpflichtungen gewesen. So habe sich die jährliche Rate der Verabschiedung von wissenschaftlich fundierten Zielen im Jahr 2020 gegenüber dem Zeitraum 2015-2019 verdoppelt.



Der Bericht identifiziere zudem auch vier dringende Klimamaßnahmen für Finanzinstitute, Unternehmen, Investoren und Regierungen. Erstens müssten Unternehmen und Regierungen zusammenarbeiten, um zu einer so genannten "Ambitionsschleife" zu gelangen - also zu einer Art positiven Rückkopplungskreislaufs, in dem sich Maßnahmen des privaten Sektors und der Regierung gegenseitig verstärken würden. Ein Beispiel dafür sei die jüngste Executive Order on Climate-Related Financial Risk der US-Regierung, die eine Anforderung an die großen staatlichen Zulieferer eingeführt habe, wissenschaftlich fundierte Ziele zu setzen.



Zweitens müssten Unternehmen an der Dekarbonisierung der Lieferketten arbeiten, indem sie enger mit den Zulieferern zusammenarbeiten würden. Drittens sollten Investoren wissenschaftsbasierte Ziele in nachhaltigkeitsgebundene Anleihen und klimabezogene Marktstandards im Finanzbereich einbetten.



Schließlich, viertens, sollten Finanzinstitute darauf abzielen, einen Dominoeffekt in allen Wirtschaftssektoren zu erzeugen, indem sie wissenschaftsbasierte Ziele auf Portfolioebene festlegen würden und sich intensiver mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten auseinandersetzen würden. Ein solches Beispiel sei die CDP-Kampagne "Science-Based Targets", die globale Finanzinstitutionen koordiniere, um die Unternehmen mit dem größten Einfluss auf die Welt zu verpflichten, wissenschaftlich fundierte 1,5°C-Ziele festzulegen.



Inmitten einer wachsenden Zahl von Netto-Null-Ankündigungen, die nicht immer sofort durch Maßnahmen untermauert würden, könnten wissenschaftlich fundierte Klimaziele laut dem Bericht dazu beitragen, mithilfe von Zwischenzielen auch die notwendigen kurzfristigeren Maßnahmen im Zeitraum bis zum Jahr 2030 auf den Weg zu bringen. (16.06.2021/ac/a/m)







