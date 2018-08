Frankfurt-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

0,78 EUR -1,89% (14.08.2018, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

0,804 Euro +0,63% (14.08.2018, 14:57)



TSE-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

CAD 2,64 -1,49% (13.08.2018)



ISIN Alio Gold-Aktie:

CA01627X1087



WKN Alio Gold-Aktie:

A2DRQU



Ticker-Symbol Alio Gold-Aktie Deutschland:

T66B



TSE-Ticker-Symbol Alio Gold-Aktie:

ALO



Kurzprofil Alio Gold Inc.:



Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO) - zuvor: Timmins Gold Corp - ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent, der über seine Tochtergesellschaften Timmins Goldcorp Mexico, S.A. de C.V. und Molimentales del Noroeste, S.A. de C.V. (MdN) in Mexico mit dem Betrieb, der Entwicklung, der Exploration und dem Erwerb von Rohstoffliegenschaften befasst ist. (14.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Alio Gold-Aktienanalyse von Analyst Jamie Spratt von Clarus Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Jamie Spratt, Analyst bei Clarus Securities, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO) nur noch zu halten.Alio Gold Inc. habe mit dem Q2-Bericht die Erwartungen übertroffen. Aufgrund anhaltender operativer Probleme bei San Francisco gehe das Management aber davon aus die bisherige Guidance bezüglich der Mine nicht erfüllen zu können.Die Analysten von Clarus Securities erklären damit bereits gerechnet zu haben, kürzen aber dennoch die Produktionsprognosen.Aufgrund der fehlenden Free Cash flow-Generierung werde der Enthusiasmus gebremst. Der herausfordernde Ausblick und die operativen Probleme bei San Francisco, der Beendigung der Entwicklungsarbeiten bei Ana Paula erscheine zunächst eine abwartende Haltung angemessener. Trotz einer günstigen Bewertung rät Analyst Jamie Spratt Anlegern an der Seitenlinie zu bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alio Gold-Aktie: