Kurzprofil Alio Gold Inc.:



Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO) - zuvor: Timmins Gold Corp - ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent, der über seine Tochtergesellschaften Timmins Goldcorp Mexico, S.A. de C.V. und Molimentales del Noroeste, S.A. de C.V. (MdN) in Mexico mit dem Betrieb, der Entwicklung, der Exploration und dem Erwerb von Rohstoffliegenschaften befasst ist.

St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Alio Gold-Aktienanalyse der Analystin Tara Hassan von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse äußert die Analystin Tara Hassan vom Investmenthaus Raymond James nunmehr die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO).Der Zusammenschluss von Alio Gold Inc. und Rye Patch Gold macht nach Ansicht der Analysten von Raymond James Sinn. Es werde aber Zeit brauchen, bis sich die Vorteile der Transaktion zeigen würden.Kurzfristig werde der Cash flow von der Produktion des Florida Canyon-Projekts profitieren. Der mit der Kaufpreiszahlung verbundene Verwässerungseffekt laste aber auf dem Aktienkurs. Außerdem würden Guerrero-Risiken weiterhin Druck auf den Titel ausüben.Auf Grund der signifikanten Underperformance der Alio Gold-Aktie gegenüber der Peer Group sei aber das Abwärtspotenzial begrenzt, so die Analystin Tara Hassan. Bis zu einer positiven Neubewertung dürften einige Quartale vergehen.