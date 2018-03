Tradegate-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

1,74 Euro +4,19% (21.03.2018, 14:47)



TSE-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:

CAD 2,64 -1,49% (21.03.2018, 17:27)



ISIN Alio Gold-Aktie:

CA01627X1087



WKN Alio Gold-Aktie:

A2DRQU



Ticker-Symbol Alio Gold-Aktie Deutschland:

T66B



TSE-Ticker-Symbol Alio Gold-Aktie:

ALO



Kurzprofil Alio Gold Inc.:



Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO) - zuvor: Timmins Gold Corp - ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent, der über seine Tochtergesellschaften Timmins Goldcorp Mexico, S.A. de C.V. und Molimentales del Noroeste, S.A. de C.V. (MdN) in Mexico mit dem Betrieb, der Entwicklung, der Exploration und dem Erwerb von Rohstoffliegenschaften befasst ist.

(21.03.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Alio Gold-Aktienanalyse der Analystin Tara Hassan von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse äußert die Analystin Tara Hassan vom Investmenthaus Raymond James weiterhin die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Alio Gold Inc. (ISIN: CA01627X1087, WKN: A2DRQU, Ticker-Symbol: T66B, TSE-Symbol: ALO).Die mit der Übernahme von Rye Patch Gold verbundene geographische Diversifizierung sei begrüßenswert. Allerdings sei der substanzielle Verwässerungseffekt wegen der Zahlung des Kaufpreises von rund 128 Mio. CAD in Aktien weniger schön.Die Floriad Canyon-Mine von Rye Patch in Nevada ergänze das Portfolio von Alio Gold Inc.. Im letzten Jahr habe aber die Mine eine signifikante Underperformance gezeigt. Fragen hinsichtlich der Asset-Qualität könnten bis zur Vorlage weiterer Betriebsdaten im Verlauf von 2018 einen Überhang darstellen.In ihrer Alio Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Raymond James den Titel unverändert mit "underperform" ein und bestätigen das Kursziel von 7,25 CAD.Börsenplätze Alio Gold-Aktie:Berlin-Aktienkurs Alio Gold-Aktie:1,66 EUR -1,78% (21.03.2018, 17:05)