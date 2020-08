Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibaba liefere einmal mehr: 153,8 Mrd. Yuan (22,2 Mrd. Dollar) Umsatz im abgelaufenen Quartal würden noch die höchste Analysten-Schätzung übertreffen. Alibabas weitere Ergebnisse sähen ebenfalls überzeugend aus.Um 34 Prozent sei der Umsatz von Alibaba im Kerngeschäft und insgesamt gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Das Cloud-Wachstum falle mit 59 Prozent gewohnt stark aus. Im Bereich New Retail und Direktverkäufe habe der Umsatz gar um 80 Prozent angezogen.In Südostasien habe Lazada eine Verdopplung der Anzahl an Bestellungen verbucht. Der Bruttowarenumsatz bei Taobao Live habe ebenfalls um 100 Prozent zugelegt.Das bereinigte EBITDA sei um 30 Prozent auf 51 Mrd. Yuan (7,4 Mrd. Dollar) geklettert. Der Free-Cash-Flow habe 36,6 Mrd. Yuan (5,3 Mrd. Dollar) betragen - 39 Prozent Plus.Von fundamentaler Seite sollte einem weiteren Anstieg nichts im Weg stehen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link