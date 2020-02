Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



189,20 EUR -4,15% (24.02.2020, 17:35)



189,40 EUR -3,27% (24.02.2020, 20:28)



204,30 USD -3,90% (24.02.2020, 20:15)



US01609W1027



A117ME



AHLA



BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (24.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Onlineriesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Kasse machen oder halten? 1999 habe Softbank-Gründer Masayoshi Son 20 Mio. Dollar in den Onlineriesen investiert. Mittlerweile sei dieser Anteil, der Softbank gehöre, rund 146 Mrd. Dollar wert. Nach dem Einstieg eines aktivistischen Investors bei der japanischen Beteiligungsgesellschaft werde mal wieder diskutiert, ob die Alibaba Group Holding-Aktien verkauft werden sollten.Der Hedgefonds Eliott Management, der vom berühmt-berüchtigten Investor Paul Singer gegründet worden sei, habe seinen Anteil an Softbank auf rund drei Prozent aufgestockt und fordere u.a. ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Das Geld dafür könnte z.B. aus einem Teilverkauf des Alibaba-Anteils generiert werden.Softbank halte rund ein Viertel aller Alibaba-Anteile und sei damit größter Aktionär des chinesischen Unternehmens. Das solle auch so bleiben, zumindest wenn es nach Softbank-Chef Son gehe. "Seit fünf Jahren erzählen mir Leute inner- und außerhalb des Unternehmens, dass wir unsere Aktien verkaufen sollten", habe Son diesen Monat nach Veröffentlichung der Softbank-Zahlen gesagt. "Im Endeffekt ist Alibaba immer mehr wert geworden. Mein Urteil war richtig."Son habe weiter gesaft, er wolle "nicht mehr als das absolute Minimum verkaufen". Alibaba habe immer noch viel Wachstumspotenzial - und "ich habe es nicht eilig".Sons Äußerungen sollten langfristig orientierte Anleger zuversichtlich stimmen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Die Alibaba Group Holding-Aktie bleibe eine AKTIONÄR-Kaufempfehlung. (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link