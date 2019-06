Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (12.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Neueste Meldungen rund um den möglichen Einstieg in den russischen Markt würden dem Kurs offensichtlich wieder auf die Sprünge helfen. Die Alibaba-Aktie sei stark in die Handelswoche gestartet und habe im Rahmen eines freundlicheren Marktumfeldes am vergangenen Handelstag die sehr wichtige 200-Tage-Linie bei 165,65 US-Dollar punktgenau zurückerobern können. Wie sollten Anleger sich nun positionieren?Erst letzte Woche seien im Zuge des Treffens zwischen Russlands Präsident Putin und Chinas Premier Xi Jinping Pläne für Ali Express Russia veröffentlicht worden. Der russische Staatsfonds solle hier mehr als 100 Millionen US-Dollar investieren. Außerdem sollten sich die russischen Firmen Mail.ru und MegaFon beteiligen. Allerdings halte Alibaba mit 55,7 Prozent anteilig die Mehrheit.Klar sei: Es handle sich um einen äußerst lukrativen und wachstumsstarken Markt, der noch einiges an Potenzial biete. Die Umsätze hätten in Russland in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt werden können.Erst vor kurzem habe Alibaba seine Handelsplattform Ali Express für Anbieter im Ausland geöffnet - und wolle so offenbar auf dem internationalen Markt Amazon weiter Druck machen.Bei Alibaba sei man trotz Handelsstreit weiter auf Wachstumskurs. Neben dem Fokus auf die stark wachsende Cloud-Sparte würden die Chinesen jetzt auch die Internationalisierungsstrategie weiter vorantreiben. Das Russland-Geschäft sorge hierbei für zusätzliche Fantasie.Ob die 200-Tage-Linie nachhaltig überwunden werden könne, hänge stark vom Gesamtumfeld ab. Sollte es in nächster Zeit etwas ruhiger im Handelsstreit werden, so stehe einem nachhaltigen Überwinden der 200-Tage-Line nichts im Weg.Noch nicht investierte Anleger können jetzt einen ersten Fuß in die Tür stellen, sollten aber das makroökonomische Umfeld genauestens im Auge behalten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär" zu der Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 12.06.2019)