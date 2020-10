XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

259,00 EUR -0,58% (22.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

306,47 EUR -0,49% (22.10.2020, 20:54)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.Schon seit Monaten werde der Doppel-Börsengang der Alibaba-Fintech-Beteiligung Ant Financial erwartet. Erst sei spekuliert worden, das Ereignis könnte am 10. September stattfinden. Dann sei mit Oktober gerechnet worden. Inzwischen gebe es einen neuen Hinweis auf den möglichen Termin für das IPO in Schanghai und Hongkong.Institutionelle Investoren sollten sich vom 27. bis 29. Oktober entscheiden, in welchem Umfang sie sich an Ant Financial beteiligen wollten. Zahltag solle der 2. November sein. Das deute darauf hin, dass die Aktien wohl direkt zur oder kurz nach der US-Wahl (3. November) an den Börsen handelbar werden könnten.Unterdessen habe Ant Financial (neuerdings auch Ant Group genannt) frische Zahlen veröffentlicht. Demnach sei der Bruttogewinn von Januar bis September im Vergleich zum Vorjahr um 74 Prozent auf 69,5 Milliarden Yuan (8,8 Milliarden Euro) gestiegen. Die Bruttomarge sei auf 58,84 Prozent (zuvor: 48,13 Prozent) gestiegen.