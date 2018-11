Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

131,10 EUR -0,46% (02.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

129,10 EUR -1,74% (02.11.2018, 18:40)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

147,74 USD -2,32% (02.11.2018, 18:25)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (02.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Konzerns Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibaba könne im zweiten Quartal die Analysten-Schätzungen nur teilweise übertreffen und die Prognose für 2019 werde gesenkt. Dennoch könne die Aktie um ein Prozent zulegen.Der Umsatz, den der E-Commerce-Gigant im zweiten Quartal erwirtschaftet habe, habe erneut keine Fragen offen gelassen, wer der unangefochtene Marktführer in Asien sei. Der Erlös sei um 54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 85,1 Milliarden Yuan (12,4 Milliarden Dollar) gewachsen. Hinter den Schätzungen der Analysten von 86,5 Milliarden Yuan sei Alibaba damit jedoch leicht zurückgeblieben.Ausgeglichen worden sei die Umsatzpanne jedoch durch klar übertroffene Gewinnerwartungen. Während Analysten nur mit Gewinnen von 7,43 Yuan je Aktie gerechnet hätten, habe Alibaba 9,60 Yuan pro Aktie abgeliefert.Werfe man einen Blick auf die einzelnen Segmente, steche erneut das Cloud-Geschäft ins Auge. Alibaba habe dort ein Umsatzwachstum von überragenden 90 Prozent auf 5,68 Milliarden Yuan erzielt. Doch auch in der Sparte "Digital Media and Entertainment" fänden sich einige Highlights. So habe die Videostreaming-Plattform Youku ein Nutzerwachstum von 100 Prozent verzeichnet.Angesichts der schwächelnden Marktsituation habe die Unternehmensführung die Umsatzprognose für 2019 (von April 2018 bis März 2019) um vier bis sechs Prozent gesenkt. Es würden jetzt 375 bis 383 Milliarden Yuan erwartet. Gegenüber 2018 würde dies in der Spitze einem Umsatzwachstum von 53 Prozent entsprechen. Etwas schwächer als im Vorjahr - aber noch im Rahmen der letzten Jahre.Alibaba könne sich im schlechten Gesamtmarkt dank eines Medienberichtes von Bloomberg, dass US-Präsident Donald Trump plane ein neues Handelsabkommen mit China auszuarbeiten, erstaunlich gut halten. Die Anleger würden sich von der schwächeren Umsatzentwicklung und der gekappten Prognose kaum beeindruckt zeigen. Die Aktie bleibe spannend - doch das Umfeld sei aktuell mit zu hohem Risiko behaftet. Hier heißt es: Abwarten und auf der Watchlist halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Auch wenn der Abwärtstrend gebrochen sei, der Startschuss für die China-Aktien sei noch nicht wieder ertönt. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link