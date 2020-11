In den zurückliegenden Jahren sei ein erfolgreicher Single's Day jedenfalls nicht unbedingt ein Garant für einen unmittelbar steigenden Aktienkurs gewesen. Eines bleibt aber definitiv festzuhalten: Die Wachstumsgeschichte von Alibaba ist noch längst nicht auserzählt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Es sei das größte Ereignis im Onlinehandel weltweit: der 11.11., auch bekannt als Single's Day oder Global Shopping Festival. Sämtliche E-Commerce- und Logistik-Plattformen im Alibaba-Universum würden auf Hochtouren laufen. Für Alibaba gehöre es zum guten Ton, in dieser Zeit neue Rekorde zu vermelden. DER AKTIONÄR präsentiere eine Auswahl.Dieses Jahr werde das Shopping-Weltereignis gestreckt. Einen Vorgeschmack würden daher bereits die Ergebnisse vom ersten bis dritten November liefern. Erste Highlights seien laut Alibaba gewesen:- 100 Marken hätten in 111 Minuten mehr als 100 Mio. Yuan (12,8 Mio. Euro) Umsatz erzielt.- Innerhalb von elf Minuten sei die erste Bestellung ausgeliefert worden - ein Anti-Mückenmittel, das um 0 Uhr über die Lieferapp Ele.Me bestellt worden sei.- Innerhalb der ersten Stunde sei der Umsatz mit Schönheitsprodukten um 150 Prozent erhöht worden.- Schon in zehn Minuten Vorverkauf sei mehr umgesetzt worden als am gesamten ersten Tag im Vorjahr.- Die Menge an importiertem Tierfutter sei um 200 Prozent gestiegen.- Der Bereich Männer-Kosmetik habe um 3.000 Prozent zugelegt.Allein Alibabas Südostasien-Plattform Lazada werde am 11.11. insgesamt sechs Märkte bedienen, 350.000 Marken und Händler würden teilnehmen. Alibaba zufolge werde es 200 Millionen Angebote und 700 Millionen Gutscheine für kostenlosen Versand von ausgewählten Produkten geben. Insgesamt würden am 11.11. 250.000 Marken teilnehmen. Es werde mit 800 Millionen Kunden gerechnet. Bei AliExpress solle sich die Zahl der teilnehmenden Händler verdreifachen.Die Zahlen würden förmlich erschlagen. Alibaba schraube durch die Rekordmeldungen und -ankündigungen bereits im Vorfeld die Erwartungen hoch. Abzuwarten bleibe, ob sich die neuen Höchstmarken auch entsprechend eindrucksvoll in der Bilanz niederschlagen würden.