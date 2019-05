Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

153,20 EUR -3,16% (17.05.2019, 17:07)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

153,00 EUR -2,67% (17.05.2019, 17:23)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

171,01 USD -2,60% (17.05.2019, 17:08)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (17.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mehr als 30 Prozent habe der Aktienkurs von Alibaba in der Spitze verloren, als sich der Handelsstreit zwischen den USA und China in der zweiten Jahreshälfte 2018 verschärft habe. Die aktuellen Quartalszahlen würden jedoch überzeugen. Wie gefährlich seien die Spannungen also überhaupt für den asiatischen E-Commerce-Riesen? Diese Frage habe die Alibaba-Leitung während der jüngsten Telefonkonferenz mit Analysten beantwortet."Ich will den Elefanten im Raum, den jeder Handelskrieg nennt, ansprechen", habe der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Joe Tsai gesagt. "Kurz gesagt: Bei allen Themen, um die es bei den Handelsgesprächen geht, steht Alibaba auf der richtigen Seite."Eine Reduzierung des US-Handelsdefizits gehe einher mit gesteigerten Importen aus den USA nach China. Alibaba sei so aufgestellt, dass das Unternehmen vom Trend zu mehr Importen profitieren würde. "Wir sind die Plattform der Wahl für globale Produzenten, Produkte und Marken, wenn es darum geht, in China zu verkaufen." Alibaba erreiche 650 Millionen aktive chinesischen Konsumenten."Wir machen uns keine Sorgen, dass eine Senkung von Chinas Exporten das Wachstum negativ beeinflussen würde", habe Tsai weiter gesagt. Chinas Wirtschaft werde zunehmend durch die Nachfrage von heimischen Verbrauchern angetrieben. "Während China in den vergangenen fünf Jahren 14 Millionen Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe verloren hat, sind im Service-Bereich 70 Millionen Jobs dazugekommen."Gegen Produkt-Piraterie gehe Alibaba bereits seit Jahren vor, was im Interesse seiner Kunden und somit auch des Unternehmens sei. Tsai habe außerdem auf die Partnerschaft mit Starbucks als Beispiel für den Wandel von Chinas Wirtschaft hin zu mehr Digitalisierung und Privatisierung verwiesen. Alibaba habe mit seinen Angeboten dazu beigetragen, dass Starbucks online Millionen neue, treue Mitglieder habe gewinnen können.Finanzchefin Maggie Wu habe noch ergänzt, dass der Anteil des US-China-Geschäfts am Gesamtumsatz Alibabas relativ gering sei."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Langfristig werde Alibaba in zahlreichen Geschäftsbereichen weiterhin rapide wachsen. Dies sollte dazu führen, dass sich auch der Aktienkurs positiv entwickle.Der aktuelle Rücksetzer in Richtung 200-Tage-Linie ist eine Kaufchance, so Lars Friedrich, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Lediglich einem richtigen Handelskrieg und einem weltweiten Abrutschen der Aktienmärkte würde sich die Aktie des Unternehmens wohl nicht entziehen können. (Analyse vom 17.05.2019)